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    Сб., 24 марта 2018г.
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    Тема: Уход за собой
    • Сегодня! Ксения Маркова Cегодня в 20:06 «Ответить»
      Я считаю что мужчины должны ухаживать за собой как и женщины, тратя правда на это гораздо меньше времени) И так я пару месяцев приобрел маску для бороды https://healline.com.ua/product-category...eard/beard-oil/ . Я думаю если уж ходить с бородой, то с аккуратной и ухоженной.
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