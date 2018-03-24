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Тема: Как воздушный фильтр на Ладе Ларгус меняется?
Форум:
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Тема:
Как воздушный фильтр на Ладе Ларгус меняется?
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New!
dukat
Cегодня в 18:43
«Ответить»
Как воздушный фильтр на Ладе Ларгус меняется?
New!
Smeren
Cегодня в 19:27
«Ответить»
Произвести замену очень просто. Чтобы узнать, как именно произвести данную операцию, прочтите вот эту статью
http://zamenarenault.ru/largus/dvigatel-...shnyj-lada.html
. Вы поймёте, что ничего проще нет - буквально надо сменить старый компонент на новый, и затянуть болты.
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