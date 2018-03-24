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    Сб., 24 марта 2018г.
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    Тема: Наши увлечения
    • Сегодня! Dima A Cегодня в 08:25 «Ответить»
      Давайте в этой теме будем делиться своими увлечениями? Начну с себя. Я увлекаюсь спортом, обожаю футбол. Иногда проскальзывают мысли начать делать ставки на спорт, но я сомневаюсь. Не знаю как выбрать надежную букмекерскую контору. Еще я любитель компьютерных игр, почти каждый вечер играю.
      • Сегодня! Zimazima Cегодня в 08:31 «Ответить»
        А девочкам в теме отвечать можно? Я просто тоже люблю спорт, смотрю футбол с мужем. А вы за какую команду болеете? Есть ли у вас любимые футболисты? А вот в игры я не играю, не интересно это мне.
        • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 08:38 «Ответить»
          Я тоже спортом увлекаюсь, довольно давно уже. Про ставки тоже задумывался, даже изучал эту тему. В принципе там ничего сложного нет, главное научиться анализировать игры, а не рассчитывать лишь на удачу. Букмекерскую контору лучше выбирать ту, у которой есть мобильное приложение, с телефона удобнее ставки делать. Да и он всегда при себе, а вот компьютер с собой не поносишь. Например, мобильная версия есть у Бк 1xbet http://bookmakersbet.ru/mobilnaya-versiya-1xbet. Можно выбрать эту букмекерскую контору, как вариант.
          • Сегодня! MarinaB Cегодня в 08:49 «Ответить»
            Неужели на ставках и правда можно что-то заработать? Я много об этом слышала, даже читала статьи на эту тему в интернете. Но, мне всегда казалось, что это нереально. А вот что касается игр, так я тоже любительница. Правда мне нравится жанр поиск предметов. Такие игры развивают память, и внимание. А вам какие жанры нравятся?
            • Сегодня! Ger Cегодня в 08:58 «Ответить»
              Спорт это не мое, так что по этой теме ничего не могу сказать. А вот компьютерные игры нравятся, часто играю, как только появляется свободное время. Мне больше нравятся игры жанра сражения, в такие интересно играть. Например, Танки культовая игра, довольно популярна среди любителей. Но требует вложения денег, а без этого очень сложно выигрывать бои. Еще хочу попробовать в Storm online поиграть здесь. Надеюсь игра меня зацепит. А вам какие игры нравятся?
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