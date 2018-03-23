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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Колодки на авто, для торможения....10 тысяч и стерлись
    • New! Boltik6 Cегодня в 21:07 «Ответить»
      Машина тормозит рывками, в чем причина? Тормозные колодки менялись 10 тыс назад, тормозные диски не меняли, пробег 90тыс...может колодки кикие то фирменные есть
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