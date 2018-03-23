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    Пт., 23 марта 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Гладильная система
    • New! Satir Cегодня в 15:34 «Ответить»
      Жена уже давно просит, чтобы я ей купил гладильную систему. Ее можно понять, у нас маленькие детки, каждые пару часов нужно переодевать, стирать, а времени на глажку уходит немало и ей хотелось бы этот процесс немного упростить. Но я то в них не понимаю, не знаю какая ей нужна доска. Вот здесь http://gladilnoe.ru/catalog/gladilnye-si...rand-metalnova/, нашел гладильные системы Metalnova, как думаете, ей понравится?
      • New! ClubNika Cегодня в 15:57 «Ответить»
        Понимаю Вашу жену, я сама мечтаю о гладильной системе, но для нас она дороговата. У моей подруги есть такая, с ней глажка белья - сплошное удовольствие.
        • New! Alexan Cегодня в 16:14 «Ответить»
          А я думал, что гладильные системы, специально для швейных предприятиях, больниц или гостиниц используют, где большое количество белья приходится гладить.
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