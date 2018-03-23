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    Пт., 23 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Au-Pair Китай ( работа няней за границей)
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 13:20 «Ответить»
      Манящий азиатский колорит может стать ближе, чем вы себе представляете. Посетить древнюю восточную страну с уникальной культурой и высочайшим уровнем развития теперь не проблема, благодаря программе Au-Pair в Китае.
      Au-Pair Китай представляет собой международную программу культурного обмена, по условиям которой участник в течение года проживает в иностранной семье и открывает для себя много нового. Это увлекательный и полезный опыт, который позволяет познать жизнь, быт, национальные особенности и тонкости культуры Китая. Вы будете под впечатлением от китайской кухни, природы, традиций и философии. А лучшей практики китайского языка вы не найдёте нигде! Правила программы понятны и просты: вы живёте и питаетесь в принимающей семье, выполняя взамен несложную домашнюю работу и организовывая досуг для детей.
      Так как Au Pair — это прежде всего работа няней в Китае, то принимающая семья обязательно оценит наличие опыта работы с детьми, умение находить общий язык с детками разных возрастов, интересно организовывать их свободное время. Большим плюсом будут водительские права и другие навыки (спортивные достижения, интересные увлечения). Ограничения по возрасту участника программы – от 18 до 30 лет.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/au-pair-kitaj/
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