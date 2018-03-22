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    Чт., 22 марта 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Заглушка на воду
    • Сегодня! AnnaVera Cегодня в 15:07 «Ответить»
      Сестре в квартиру поставили заглушку на канализацию. Можно ли ее как-то снять? Чтобы не было лишних вопросов, немного объясню ситуацию. Сестра недавно приобрела квартиру через знакомых, о коммунальных долгах ничего не знала. Через время выяснилось, что прежние хозяева задолжали за воду около 50 тысяч рублей. Сестра пыталась договориться с гор. водоканалом о реструктуризации задолженности, но безрезультатно. Сейчас оплатить долг она не может, так как все деньги ушли на покупку квартиры. Что можно сделать в такой ситуации?
      • Сегодня! Sanderlei Cегодня в 15:18 «Ответить»
        Вашей сестре сначала нужно оплатить задолженность, а потом уже решать вопрос о снятии заглушки. Пусть выбивает деньги с тех, кто продал ей квартиру с коммунальными долгами.
        • Сегодня! BigMan Cегодня в 15:32 «Ответить»
          Вообще-то установка заглушки на канализацию противоречит действующему законодательству, и вашей сестре не помешает проконсультироваться с юристами. Тем более что обязанность за оплату коммунальных услуг возлагается на потребителей. А ваша сестра на период образования долга к этой квартире не имела никакого отношения. Конечно, выяснение всех обстоятельств может надолго затянуться, а жить в квартире без канализации невозможно. Так что если вы захотите снять заглушку с канализации, обратитесь, например, сюда http://zaglushkam.net/
          • Сегодня! MasterX Cегодня в 15:38 «Ответить»
            Я не понимаю, как можно было купить квартиру, тщательно все не проверив. Эта ситуация будет хорошим уроком для вашей семьи. Нельзя слепо доверять чужим словам, особенно в таких серьезных вещах.
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