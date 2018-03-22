Сестре в квартиру поставили заглушку на канализацию. Можно ли ее как-то снять? Чтобы не было лишних вопросов, немного объясню ситуацию. Сестра недавно приобрела квартиру через знакомых, о коммунальных долгах ничего не знала. Через время выяснилось, что прежние хозяева задолжали за воду около 50 тысяч рублей. Сестра пыталась договориться с гор. водоканалом о реструктуризации задолженности, но безрезультатно. Сейчас оплатить долг она не может, так как все деньги ушли на покупку квартиры. Что можно сделать в такой ситуации?
Вообще-то установка заглушки на канализацию противоречит действующему законодательству, и вашей сестре не помешает проконсультироваться с юристами. Тем более что обязанность за оплату коммунальных услуг возлагается на потребителей. А ваша сестра на период образования долга к этой квартире не имела никакого отношения. Конечно, выяснение всех обстоятельств может надолго затянуться, а жить в квартире без канализации невозможно. Так что если вы захотите снять заглушку с канализации, обратитесь, например, сюда http://zaglushkam.net/