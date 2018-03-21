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    Ср., 21 марта 2018г.
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    Тема: металлообработка
    • New! Ivan32 Cегодня в 18:40 «Ответить»
      Здравствуйте, возможно, расточить отверстие в ролике, чтобы туда встал подшипник? Диаметр ролика около 30 мм. Наружный диаметр подшипника около 14 мм. Не хватает сотых миллиметра. Где мне такое могут сделать?
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