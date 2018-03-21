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    Ср., 21 марта 2018г.
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    Тема: Мероприятие
    • Сегодня! Калантар Cегодня в 17:34 «Ответить»
      Я в интернете много чего успел прочитать, но все же и у вас хотел поинтересоваться по поводу проведения мероприятия, что можно сделать такого, что бы удивить гостей? У меня свадьба намечается этим летом, так что подготовка уже начата.
      • New! Тевос Cегодня в 18:23 «Ответить»
        Ну во-первых вас заранее поздравляю, свадьба это мероприятие, о котором вы еще долго будете помнить и я согласен с вами что его стоило бы провести таким образом, что воспоминания были только положительные. Сложного в этом ничего нет, вы можете последовать поему примеру и провести ваше мероприятие где-нибудь за городом, на свежем воздухе, вот и весь секрет. Кстати аренда кальянов http://rguys.pro/arenda-kalyanov/ и вас заинтересует, это ведь кстати, не так ли? Что касается цены, то и с этим в этой компании вес в порядке, я ведь во всем сам уже успел убедиться.
        • New! Миргин Cегодня в 18:56 «Ответить»
          Идей хорошая, я сам недавно был на свадьбе где нам кальяны предложили.Это было супер, так что на будущее надо бы запомнить адрес данной компании.
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