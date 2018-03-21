Канада сегодня — одно из самых популярных направлений как для иммиграции, так и для получения образования, и количество международных студентов здесь стремительно растёт с каждым годом. Связано это не только с тем, что канадскую образовательную систему отличают высокие стандарты качества, но и с высоким уровнем жизни, низким уровнем безработицы и гостеприимным отношением к студентам из других стран. При этом среднее образование в Канаде для иностранцев здесь значительно доступней, чем в таких странах как США или Великобритания.
Еще одним важным отличием является внимание к внеклассной деятельности и спорту: школьники в Канаде имеют возможность вступать в клубы по интересам, заниматься волонтерством и выбирать интересные им виды спорта, что способствует формированию разносторонних личностей.
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