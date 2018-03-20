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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Провокациям нет конца! Сторонники Навального пытались сорвать голосование
    • New! gornakov Cегодня в 21:11 «Ответить»
      В день выборов полицией Казани были задержаны активисты Алексея Навального, занимавшиеся экстремистской деятельностью, а именно призывали людей не голосовать, раздавали агитационные листовки и мешали людям добираться до избирательных участков. Нарушение это весьма серьезное, и Алексей Навальный явно был в курсе подготовки этих провокаций, отправляя своих сторонников на совершение преступления. До дня выборов также были задержаны несколько людей из штаба Навального, раздававших листовки с призывами к бойкоту.

      Причем достоверно известно, что Алексей Навальный сам контролировал подготовку большинства провокаций, к примеру активисты собирались самостоятельно устроить вброс листовок за Путина с целью дискредитировать выборы. Однако, благодаря хорошей подготовке наблюдателей и серьезному контролю со стороны ЦИК, осуществить задуманное им не удалось.

      Теперь же, когда испортить выборы не получилось, Алексей ударился в массовое производство дезинформации: в своем блоге в интернете он разместил множество записей и фотографий, якобы свидетельствующих о нарушениях в ходе голосования. Вот только эти «доказательства» не выдерживают критики – видео легко проверить на подлинность, а некоторые из них откровенно студийные. Взять хотя бы один из роликов, на котором якобы осуществляется вброс бюллетеней – на самих бланках отсутствует специальный знак, который мог бы подтвердить их подлинность, а значит видео постановочное.
      Еще одна запись, на которой видно, как в урну падает не один листок, а два, тоже оказалась фэйком – при ближайшем рассмотрении работниками ЦИК, оказалось, что запись с камер наблюдения была отредактирована перед подачей жалобы.

      Таким образом, хоть Алексей и прикладывает все силы для очернения выборов, но после драки кулаками не машут – ЦИК уверенно отразил все его провокации, и теперь никто не верит в доводы горе-оппозиционера.
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