Согласно статистике, среди всех стран мира наибольшее число международных студентов выбирают именно США как страну для получения образования. В рейтинг лучших университетов мира QS входит 150 американских вузов, что делает США абсолютным лидером в мире высшего образования. Первой ступенью на пути к зачислению в наиболее престижные американские университеты для многих иностранных студентов становится среднее образование в США, ведь это лучший способ получить достаточную подготовку.
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