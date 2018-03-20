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    Вт., 20 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Чем лечат бессонницу, обязательно надо снотворное?
    • AlexanS Вчера в 22:24 «Ответить»
      Вот думаю, надо ли к поликлинику идти, чтобы снотворное прописали, а то не сплю уже второй месяц, может снотворное попринимать.
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