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    Вт., 20 марта 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Мобильный банк
    • Zebro Вчера в 22:16 «Ответить»
      Недавно завел карточку ВТБ. Онлайн кабинет мне сразу сделали в отделении. Сейчас хочу установить Мобильный банк, мне так легче работать в нем будет. Но при скачивании выпадает ошибка, что это может быть?
      • Антон Фомин Вчера в 22:24 «Ответить»
        Скорее всего, ваш телефон не поддерживает данное приложение. Либо не там скачиваете. Вот, посмотрите этот сайт http://vtb24-gid.ru/161-kak-podklyuchit-...z-internet.html Здесь подробно описано, как подключить Мобильный банк ВТБ, тут же сразу даны ссылки, от куда можно скачать приложение. Если не получится, то идите в отделение банка.
        • Самсонова Вчера в 22:34 «Ответить»
          Мне, когда получала карту, сразу в отделении банка установили приложение и выдали логин и пароль. Думаю, проще вам тоже сходить в отделение, только нужен будет паспорт.
          • Диденко Вчера в 22:41 «Ответить»
            Я тоже недавно установил приложение, и Онлайн кабинет у меня есть, но в последние две недели зайти никуда не могу, пишет Ошибка сервера. У всех такое или только у меня?
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