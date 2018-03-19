Уважаемые пользователи форума Гипорт.ру!

Наша компания занимается аутсорсингом веб-разработки, созданием рекламных материалов, разработкой ПО и интеграцией с 2016 года посредством агентства цифровых коммуникаций. Иногда, мы оказывали услуги в сфере Blockchain (разработка смарт-контрактов и DApp) и пришли к выводу, что должны разработать собственный токен - первый легальный в России.

[URL]Ссылка на платформу[/URL]https://malinatoken.com/[URL]

[URL]White Paper[/URL]https://malinatoken.com/whitepaper[/URL]

Мы создали платформу, в которую интегрирован токен, позволяющий приобретать услуги нашего агентства, работать с проектами-участниками платформы, приобретая их услуги и продукты. В дальнейшем, после ICO A, появится возможность выводить токены в сторонние кошельки (например, MyEtherWallet и, вероятно, осуществлять операции на бирже).



Если говорить о роли токена для агентства - это возможность наших заказчиков приобрести право на предоставление нами услуг по замороженным ценам, которые на данный момент находятся ниже рынка.

Роль токена в планируемых маркетплейсах (бирже рекламы и маркетплейсе программного обеспечения) - интегрированная безопасная сделка и возможности для роста участников биржы.



Подробнее о преимуществах: https://malinatoken.com/features



После ICO A появится возможность подключения партнёров к платформе, для увеличения ликвидности токена. Ликвидность является гарантированной, так как каждый держатель имеет право на получение услуг нашей компанией или передачу прав на получение услуг другому пользователю платформы.

ICO планируется проводить в 3 этапа:

Дата закрытого старта продаж - 16 марта

Дата начала публичной предпродажи токенов - 19 марта



В качестве основных преимуществ мы рассматриваем несколько аспектов:

1) Безопасность сделки для Российских держателей, так как предпродажа производится преимущественно через расчетный счет (дополнительно, Ethereum, для держателей с инвестиционными целями)

2) Наличие опыта и частично реализованный Roadmap

3) Реалистичные прогнозы относится роста стоимости токена и экономическое обоснование

4) Возможно, как для пассивного владения токенов с целью передачи, так и для использования (при заказе услуг или покупке продуктов).



В Whitepaper имеется полная информация о проведении краудфандингового проекта (предпродажи токенов), в том числе и информация о планируемых тратах финансового обеспечения и использования полученных средств для разработки платформы.



10% от привлечённых средств планируется потратить на бонусы рекламным партнёрам:

- Владельцам рекламных площадок

- Лидерам мнений

- СМИ подходящей тематики

В теме планируем периодически публиковать ваучеры с нашими токенами для поддержания активности, а также приглашаем вас к совместному обсуждению и участию в предпродаже.



support@malinatoken.com

support@malina.ooo

+7 (4932) 500-554

https://malinatoken.com

https://malina.ooo

ООО "Малина Консалтинг"