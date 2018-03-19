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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: [PreICO][Malina Token] Первый легальный токен РФ - платформа цифровых коммуникаций
    • New! Malina18 Cегодня в 21:47 «Ответить»
      Уважаемые пользователи форума Гипорт.ру!
      Наша компания занимается аутсорсингом веб-разработки, созданием рекламных материалов, разработкой ПО и интеграцией с 2016 года посредством агентства цифровых коммуникаций. Иногда, мы оказывали услуги в сфере Blockchain (разработка смарт-контрактов и DApp) и пришли к выводу, что должны разработать собственный токен - первый легальный в России.
      [URL]Ссылка на платформу[/URL]https://malinatoken.com/[URL]
      [URL]White Paper[/URL]https://malinatoken.com/whitepaper[/URL]
      Мы создали платформу, в которую интегрирован токен, позволяющий приобретать услуги нашего агентства, работать с проектами-участниками платформы, приобретая их услуги и продукты. В дальнейшем, после ICO A, появится возможность выводить токены в сторонние кошельки (например, MyEtherWallet и, вероятно, осуществлять операции на бирже).

      Если говорить о роли токена для агентства - это возможность наших заказчиков приобрести право на предоставление нами услуг по замороженным ценам, которые на данный момент находятся ниже рынка.
      Роль токена в планируемых маркетплейсах (бирже рекламы и маркетплейсе программного обеспечения) - интегрированная безопасная сделка и возможности для роста участников биржы.

      Подробнее о преимуществах: https://malinatoken.com/features

      После ICO A появится возможность подключения партнёров к платформе, для увеличения ликвидности токена. Ликвидность является гарантированной, так как каждый держатель имеет право на получение услуг нашей компанией или передачу прав на получение услуг другому пользователю платформы.
      ICO планируется проводить в 3 этапа:
      Дата закрытого старта продаж - 16 марта
      Дата начала публичной предпродажи токенов - 19 марта

      В качестве основных преимуществ мы рассматриваем несколько аспектов:
      1) Безопасность сделки для Российских держателей, так как предпродажа производится преимущественно через расчетный счет (дополнительно, Ethereum, для держателей с инвестиционными целями)
      2) Наличие опыта и частично реализованный Roadmap
      3) Реалистичные прогнозы относится роста стоимости токена и экономическое обоснование
      4) Возможно, как для пассивного владения токенов с целью передачи, так и для использования (при заказе услуг или покупке продуктов).

      В Whitepaper имеется полная информация о проведении краудфандингового проекта (предпродажи токенов), в том числе и информация о планируемых тратах финансового обеспечения и использования полученных средств для разработки платформы.

      10% от привлечённых средств планируется потратить на бонусы рекламным партнёрам:
      - Владельцам рекламных площадок
      - Лидерам мнений
      - СМИ подходящей тематики
      В теме планируем периодически публиковать ваучеры с нашими токенами для поддержания активности, а также приглашаем вас к совместному обсуждению и участию в предпродаже.

      support@malinatoken.com
      support@malina.ooo
      +7 (4932) 500-554
      https://malinatoken.com
      https://malina.ooo
      ООО "Малина Консалтинг"
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