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    Пн., 19 марта 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Кто знает?
    • New! Elroky Cегодня в 17:13 «Ответить»
      Как можно получить паспорт Мальты?
      • New! felix2407 Cегодня в 17:17 «Ответить»
        Слышал что сейчас можно получить гражданство Мальты по программе инвестиций. Все что требуется находился Мальты в течение 12 месяцев, предшествующих оформлению гражданства, а также выполнить инвестиционные требования. Лучше конечно по таким вопросам обратиться к спецам за консультацией, таким как "Мигронис".
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