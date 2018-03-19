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    Пн., 19 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Цистит
    • Сегодня! Grinii Cегодня в 14:09 «Ответить»
      Приветик всем. Давайте в этой теме делится полезной информацией про лечение такой распространенной болезни как цистит. Эта болезнь чаще всего возникает у женщин т.к. их организм больше всего подвержен такому недугу)) Т.к. я иногда страдаю циститом, то у меня в закладках всегда находится информационный медицинский портал посвященный только этой болезни. Для девушек рекомендую прочитать вот эту статью "Симптомы и лечение цистита у женщин" https://mycistit.ru/lechenie/simptomy-i-...ita-u-zhenshhin которая подробно объясняет природу происхождения болезни и ее лечение. А как вы лечите цистит ?
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