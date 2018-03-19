Приветик всем. Давайте в этой теме делится полезной информацией про лечение такой распространенной болезни как цистит. Эта болезнь чаще всего возникает у женщин т.к. их организм больше всего подвержен такому недугу)) Т.к. я иногда страдаю циститом, то у меня в закладках всегда находится информационный медицинский портал посвященный только этой болезни. Для девушек рекомендую прочитать вот эту статью "Симптомы и лечение цистита у женщин" https://mycistit.ru/lechenie/simptomy-i-...ita-u-zhenshhin которая подробно объясняет природу происхождения болезни и ее лечение. А как вы лечите цистит ?