Образовательная система Германии заслуженно считается одной их самых эффективных в мире, и среднее образование в Германии не является исключением. Родителям, выбирающим обучение в немецкой школе для своих детей, важно помнить о том, что в разных немецких землях система среднего образования может иметь свои нюансы. При этом одно из важнейших отличий немецкой системы по сравнению с российской заключается в том, что немецкие школьники, планирующие поступление в университет, получают заветный аттестат спустя 13, а не 11 лет обучения. Такой основательный подход имеет свои преимущества: он дает возможность брать академические предметы из разных областей, параллельно получая информацию о специфике различных профессий, а в старших классах сфокусироваться на наиболее интересных школьнику предметах.
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