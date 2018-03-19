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    Пн., 19 марта 2018г.
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    Тема: Среднее образование в Германии
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 14:01 «Ответить»
      Образовательная система Германии заслуженно считается одной их самых эффективных в мире, и среднее образование в Германии не является исключением. Родителям, выбирающим обучение в немецкой школе для своих детей, важно помнить о том, что в разных немецких землях система среднего образования может иметь свои нюансы. При этом одно из важнейших отличий немецкой системы по сравнению с российской заключается в том, что немецкие школьники, планирующие поступление в университет, получают заветный аттестат спустя 13, а не 11 лет обучения. Такой основательный подход имеет свои преимущества: он дает возможность брать академические предметы из разных областей, параллельно получая информацию о специфике различных профессий, а в старших классах сфокусироваться на наиболее интересных школьнику предметах.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/srednee-obrazovanie-za-rubezhom/srednee-obrazovanie-v-germanii-c/
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