Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 18 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 74 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Дом на сваях, как думаете ето вообще норм вариант ???
    • New! VALKO Cегодня в 22:17 «Ответить»
      Подскажите, на винтовых сваях деревянный дом будет ли устойчив? Как вы вообще относитесь к такому фундаменту?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Что делать, если сына обижают в школе?2(1) Философия, Психология, Эзотерикаdemko12Cегодня в 15:01Smeren Cегодня в 23:21
      Потолок в магазине11(1) Строительство и ремонтАноним24.08.17 в 21:01Mislagsir Cегодня в 23:17
      Яндекс2(2) Экономика, финансы, бизнесКвадроCегодня в 22:40Либерия Cегодня в 23:14
      Займы или кредит в интернете14(1) Банковский форумKlinton10.01.18 в 21:49Godox Cегодня в 23:10
      Электронный дневник2(1) Наука, образование, работаdemko12Cегодня в 15:26Smeren Cегодня в 23:10
      Все проститутки Перми?1(1) Мужской форум - мужские темыПерсерCегодня в 22:56Персер Cегодня в 22:56
      Помогите выбрать синтезатор4(1) Музыкальный форумEvelyn17.02.18 в 11:05Elesei Cегодня в 22:53
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода