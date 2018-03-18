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    Вс., 18 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Трубы в строительстве
    • New! Ruslana7310 Cегодня в 19:56 «Ответить»
      Здравия всем! Получил в наследство бабушкину квартиру, и столкнулся с вопросом замены всех труб в квартире... Раньше даже не задумывался об этом, т.к жил на съемных квартирах. Перешерстил весь интернет, НО хотелось бы узнать, как же все-таки все работает на практике? Какие лучше и практичнее? Всем спасибо за ответы!
      • New! Андрей2000 Cегодня в 20:27 «Ответить»
        Я вообще не задумывался над этим. Пришел в строительный магазин, выбрал самые простые пластиковые трубы,какие на отопление, какие на горячую, а какие на холодную
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