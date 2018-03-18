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    Вс., 18 марта 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: то история о человеке, у которого был диагностирован рассеянный склероз
    • New! Glopart Cегодня в 19:20 «Ответить»
      Картина основана на реальных событиях. Это история о человеке, у которого был диагностирован рассеянный склероз. Но герой не собирался сдаваться и прошел триатлон. В итоге, он смог проплыть 3,8 километра, проехал на велосипеде 180 километров и затем пробежал еще 42. До этого времени ему не удавалось пройти и ста метров.

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