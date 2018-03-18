Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 18 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 64 посетителя
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Бедная моя спинка, очень болит(((
    • New! Vesluwka Cегодня в 15:28 «Ответить»
      Жутко болит спина Пошла в больницу, а доктор назначил мне курс уколов.... Я в шоке, уколов боюсь с детства, стараюсь их избегать по жизни. Может быть есть какие-то варианты??? Доктору об этом сказала, он только посмеялся и сказал, что мол вы ведь не ребенок, переживете и не стал менять лечение. А я все-таки хочу попробовать....
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода