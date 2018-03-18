Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента, самое значимое для страны событие.

ЦИК приводит явку на 10:00. Согласно данным, явка в сравнении с 2000 года выросла в два раза. Если восемнадцать лет назад этот показатель составлял 8%, то сегодня – порядка 16 %.

В некоторых регионах России явка близка или равна 100 %. К примеру, в селе Краснено Чукотского округа явка максимальна, поскольку на участок пришли все его жители. В Пенжинском районе Камчатского края на участках показатель явки составил 95 %.

В то время как Чукотка бьет рекорды, жители городов центральной части России стягиваются на участки.

Руководитель ЦИК Элла Памфилова, к примеру, отстояв очередь, проголосовала на участке № 145 в Москве.

Президент России Владимир Путин прибыл на участок, который расположен в здании Академии наук на Ленинском проспекте – по месту регистрации в Москве.

Стоит отметить, что Путин традиционно приезжает в Академию на выборы: так было на прошлых президентских выборах 2012 года, думских и муниципальных.

В пятницу глава государства выступил с обращением к российским гражданам, отметив, что посещение выборов и голосование очень важно, поскольку именно народ является источником власти по Конституции, поэтому каждый россиянин, голосуя, выбирает будущее для себя, страны и своих близких.

Президент на своем примере показал, что важно прийти на участок и проголосовать, нельзя относиться к выборам халатно, ведь голос каждого российского гражданина повлияет на то, по какому пути пойдет дальше Россия.