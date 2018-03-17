На лестничной клетке постоянно шумно. Этажом выше квартиру снимают молодые люди, слушают музыку. Напротив меня сосед держит дома собаку, бывает, что она лает. Я работаю преимущественно дома и все это отвлекает от работы. Стал задумываться как улучшить звукоизоляцию, подумываю начать с двери. Как вы думаете, это поможет?
Я думаю не сильно .Нужно сразу делать полностью изоляцию.Поменяв дверь,на несколько процентов станет тише,но не тот результат будет...Я читала,что у двери гардиан дмитровская хорошая шумоизоляция.Бесят такие люди,что все время шумят...