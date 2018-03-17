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    Сб., 17 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Какой светильник на потолок для кухни в стиле хай тек
    • Сегодня! Zinadin Cегодня в 02:07 «Ответить»
      Начал ремонт на кухне. Выбрал стиль хай тек. Гарнитур черно белое сочетание, пол полированный керамогранит, стены белые, потолок планируется натяжной белый глянец, а вот светильник на потолок не могу подобрать. Точечные не хочу.
      • New! Klinton Cегодня в 04:32 «Ответить»
        Совет, перед тек как делать натяжной потолок обязательно определитесь с люстрой, а именно с креплением потолочное или на крюк. Это очень важно. Почти все хай-тек люстры идут на потолочное крепление (надо заранее подготовить площадку в натяжном потолке.
        Могу посоветовать другие варианты
        Мне кажется можно много вариантов на кухню в стиле хай тек подобрать.
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