Начал ремонт на кухне. Выбрал стиль хай тек. Гарнитур черно белое сочетание, пол полированный керамогранит, стены белые, потолок планируется натяжной белый глянец, а вот светильник на потолок не могу подобрать. Точечные не хочу.
Совет, перед тек как делать натяжной потолок обязательно определитесь с люстрой, а именно с креплением потолочное или на крюк. Это очень важно. Почти все хай-тек люстры идут на потолочное крепление (надо заранее подготовить площадку в натяжном потолке.
Могу посоветовать другие варианты
Мне кажется можно много вариантов на кухню в стиле хай тек подобрать.