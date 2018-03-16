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Пт., 16 марта 2018г.
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Форум: Производство, промышленность
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Тема: Труба под заказ
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Труба под заказ
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New!
Klinton
Cегодня в 21:46
«Ответить»
Нужно согнуть дюралевую трубу под заказ. Где это сделать? В Инете такого не нашёл.
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