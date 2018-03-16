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    Пт., 16 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: У сына проблемы с математикой. Что сможет ему помочь?
    • New! demko12 Cегодня в 21:21 «Ответить»
      У сына проблемы с математикой. Что сможет ему помочь?
      • New! Smeren Cегодня в 22:11 «Ответить»
        Ему точно сможет помочь информация, размещённая на этом интернет-ресурсе http://naobumium.info/ . Она действительно очень подробно рассказывает о том, что такое математика, и приводит множество задач, решая которые, он сможет самосовершенствоваться.
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