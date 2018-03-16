Создать сайт довольно не просто и многие обращаются в различные фирмы, которые помогут выполнить эту работу. Стоимость таких сайтов не из дешевых, поэтому и был придуман конструктор создания сайтов. Он быстро и легко поможет вам создать оригинальный и интересный сайт, а главное по собственному вкусу.
Основными преимущества конструктора сайтов являются:
- Они очень просты и удобны в использовании. Всё делается пошагово и легко. Не придется изучать язык и сложные коды HTML и FTP.
- Разделение дизайнерской и текстовой частей: макет хранится отдельно от текста. Сменить дизайн очень просто и быстро.
- Готовые шаблоны, сменить дизайн можно в один клик.
- Картинки можно добавлять, не выходя из браузера и сразу размещать на страницах, создавать альбомы, а также делать их частью дизайна макета. Лёгкость загрузки изображений.
- Огромное количество шаблонов на любой вкус.
- Оперативная публикация страниц. Изменения отображаются сразу же после их внесения.
- Надёжность – все файлы хранятся на сервере конструктора. Поэтому Вам не стоит беспокоиться о создании резервных копий данных или о возможности взлома — обо всём этом заботится персонал по обслуживанию серверов выбранного конструктора сайтов.
Количество бесплатных конструкторов сейчас огромное, при выборе следует учитывать тип сайта, набор необходимых функций. Брать следует тот, который больше понравится. Даже если он окажется чуть дороже остальных – вложения оправдаются комфортом в работе и результатом. Ведь нужны не только функции, но и подходящий удобный интерфейс, шаблоны и прочее.
Я для себя выбрала наиболее простой и удобный https://prohoster.info/hosting/constructor. Здесь огромное количество шаблонов с помощью которых создание сайта становится простым. На сайте есть видео с инструкцией, что явно упрощает работу. Так же на этом сайте имеет защита от различных DDoS-атак, об этом не стоит забывать при выборе и хостинга, так как это явно влияет на работу вашего сайта и его безопасность. Лучшие конструкторы сайтов дают возможность даже на бесплатном пакете сделать нечто более-менее приличное, и продвигать сайт в Интернете.