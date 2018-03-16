В Канаде идеальны не только условия проживания, а и качество образования. Молодёжь со всего мира привлекают возможности, которые предоставляет высшее образование в Канаде. Оплачиваемая стажировка и подработка, перспективы трудоустройства и иммиграции после окончания вуза — согласитесь, заманчиво? Вместе с тем, канадские дипломы высоко котируются на международном рынке образования, так что, если вы найдёте работу в любой другой стране мира, не придётся дополнительно подтверждать свою квалификацию. Этот факт зачастую становится решающим для тех, кто еще сомневается в целесообразности поступления в канадский университет. По статистике, 95% выпускников получают работу в Канаде в течение полугода после окончания обучения, трудоустройству иностранцев никто не препятствует. Что ещё нужно знать об учёбе в вузах Канады?
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