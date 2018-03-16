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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какое остекление на балконе лучше и теплее?
    • New! Klinton Cегодня в 04:56 «Ответить»
      Хотим заменить окна на балконе, хотели успеть до зимы, но увы, не хочется зимовать опять в холоде. Какое остекление на балконе лучше всего установить? В первую очередь хочется, чтобы балкон был теплым, дополнительного утепления на нем нет и не знаю или будем делать
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