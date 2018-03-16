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    Пт., 16 марта 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Хочу оформить ипотеку в Рязани, посоветуйте как лучше это сделать?
    • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 03:14 «Ответить»
      Я слышал банки берут солидную комиссию за оформление, может через агенство какое-нибудь? Как будет дешевле и быстрее?
      • Сегодня! Klinton Cегодня в 04:07 «Ответить»
        А Вы не слушайте - что бабки у подъезда говорят. Сходите в банк и поговорите с консультантами. А любое агенство - это лишний посредник, в бескорыстности ни разу не замечанные)
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