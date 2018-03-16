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    Пт., 16 марта 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Где вы обследуете своих детей
    • Сегодня! Zinadin Cегодня в 02:20 «Ответить»
      а какой хороший медицинский центр в Москве ребёнка показать нескольким специалистам, я не беру к вниманию поликлинику...
      • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 04:05 «Ответить»
        государственные институты или главные больницы города.. там специалисты вроде как должны быть хорошие по идее
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