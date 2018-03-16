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    Пт., 16 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какие нюансы нужно узнать при заказе остекления балкона?
    • Zinadin Вчера в 23:29 «Ответить»
      хотим заказать остекление балкона, вот интересно стало, что нужно особенного узнать, чтобы ничего не упустить
      какие окна посоветуете? 2 или 3х камерные?
      в дальнейшем будем утеплять
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