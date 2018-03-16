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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Какие нюансы нужно узнать при заказе остекления балкона?
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Какие нюансы нужно узнать при заказе остекления балкона?
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Zinadin
Вчера в 23:29
«Ответить»
хотим заказать остекление балкона, вот интересно стало, что нужно особенного узнать, чтобы ничего не упустить
какие окна посоветуете? 2 или 3х камерные?
в дальнейшем будем утеплять
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