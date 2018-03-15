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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Пожаротушение, системы защиты
    • New! Klinton Cегодня в 21:42 «Ответить»
      Как определить мощность вентилятора для системы дымоудаления при установке противопожарной защиты?
      Этажность дома 12 этажей, высота примерно 35м. Имеется одна лестница тина Н2. Точечный секционный дом из одной секции. Требуется подобрать приточный и вытяжной вентиллятор
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