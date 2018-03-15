Если вы рассматриваете возможность обучения за рубежом, но упустили из виду высшее образование в Австралии, остановитесь и хорошенько подумайте. Несмотря на то, что эта страна ассоциируется в первую очередь с пляжами, расслабленным образом жизни и кенгуру, Австралия является одним из мировых лидеров по качеству образовательных программ, а также предлагает массу возможностей трудоустройства для выпускников местных университетов. Помимо большого выбора учебных программ и их высокого качества образование в Австралии для россиян привлекательно по нескольким причинам: Возможность получения 2-годичного разрешения на поиск работы по окончании обучения, что для многих иностранных студентов становится первым шагом навстречу ВНЖ. Параллельно с учёбой студенты имеют право подрабатывать — 40 часов в две недели в течение учебного года и 40 часов в неделю в каникулы. Это позволяет сэкономить на личных расходах. Партнёрские визы для супругов студентов с правом работы в стране. Мультикультурная среда и отсутствие предубеждений по отношению к иностранным студентам. Дипломы австралийских вузов признаются по всему миру. Высокий уровень жизни. Теплый климат: температура здесь не опускается ниже нуля. Особенности образования
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