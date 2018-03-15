Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 15 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 70 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Высшее образование в Австралии
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 12:58 «Ответить»
      Если вы рассматриваете возможность обучения за рубежом, но упустили из виду высшее образование в Австралии, остановитесь и хорошенько подумайте. Несмотря на то, что эта страна ассоциируется в первую очередь с пляжами, расслабленным образом жизни и кенгуру, Австралия является одним из мировых лидеров по качеству образовательных программ, а также предлагает массу возможностей трудоустройства для выпускников местных университетов. Помимо большого выбора учебных программ и их высокого качества образование в Австралии для россиян привлекательно по нескольким причинам: Возможность получения 2-годичного разрешения на поиск работы по окончании обучения, что для многих иностранных студентов становится первым шагом навстречу ВНЖ. Параллельно с учёбой студенты имеют право подрабатывать — 40 часов в две недели в течение учебного года и 40 часов в неделю в каникулы. Это позволяет сэкономить на личных расходах. Партнёрские визы для супругов студентов с правом работы в стране. Мультикультурная среда и отсутствие предубеждений по отношению к иностранным студентам. Дипломы австралийских вузов признаются по всему миру. Высокий уровень жизни. Теплый климат: температура здесь не опускается ниже нуля. Особенности образования
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/vysshee-obrazovanie-za-rubezom/avstralia-c/
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Разряжается телефон4(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыNadega05.03.18 в 22:13Саша97 Cегодня в 16:52
      IP виртуальные номера телефонов, кто пользовался?15(1) Экономика, финансы, бизнесРода28.04.17 в 19:38Totenkopf Cегодня в 16:50
      Работа1(1) Наука, образование, работаМиккиCегодня в 16:43Микки Cегодня в 16:43
      Жирные волосы!2(1) Женский форумЖаник10.03.18 в 17:35Sanin Cегодня в 16:25
      Мотоботы1(1) АвтоФорумvetalbonCегодня в 16:18vetalbon Cегодня в 16:18
      Охрана магазина9(1) НедвижимостьАноним28.09.17 в 09:27malic Cегодня в 16:10
      Шкаф купе в спальню9(1) Мебель, интерьеры, домkruglova7711.08.17 в 11:37nikislep Cегодня в 15:56
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода