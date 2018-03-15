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    Чт., 15 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Клеммы WAGO.
    • Сегодня! Tamavil Cегодня в 03:32 «Ответить»
      Есть интернет магазины какие-нибудь, в которых можно заказать клеммы WAGO? Мне нужно несколько таких клемм на восемь проводов, но времени на то, чтобы искать, где они продаются, вообще нет.
      • Сегодня! Froinivim Cегодня в 03:41 «Ответить»
        Я считаю, что все-таки не стоит покупать клеммы WAGO. Цены на них слишком уж высокие. Есть ведь более дешевые аналоги, и в продаже они достаточно часто встречаются.
        • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 03:48 «Ответить»
          В Чип и Дипе продаются
          • Сегодня! Fades Cегодня в 03:58 «Ответить»
            Да, в Чип и Дипе есть они
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