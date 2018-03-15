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Чт., 15 марта 2018г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Клеммы WAGO.
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Клеммы WAGO.
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Сегодня!
Tamavil
Cегодня в 03:32
«Ответить»
Есть интернет магазины какие-нибудь, в которых можно заказать клеммы WAGO? Мне нужно несколько таких клемм на восемь проводов, но времени на то, чтобы искать, где они продаются, вообще нет.
Сегодня!
Froinivim
Cегодня в 03:41
«Ответить»
Я считаю, что все-таки не стоит покупать клеммы WAGO. Цены на них слишком уж высокие. Есть ведь более дешевые аналоги, и в продаже они достаточно часто встречаются.
Сегодня!
Useyaryl
Cегодня в 03:48
«Ответить»
В Чип и Дипе продаются
Сегодня!
Fades
Cегодня в 03:58
«Ответить»
Да, в Чип и Дипе есть они
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