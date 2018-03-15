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    Чт., 15 марта 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Подъемник.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 03:30 «Ответить»
      Если кто-то разбирается хорошо в подъемниках, подскажите, какие лучше: ножничные или телескопические? Я просто впервые сталкиваюсь с выбором такой техники, и решил спросить совета перед покупкой.
      • Сегодня! Teterom Cегодня в 03:40 «Ответить»
        Ну вообще все от поставленных задач зависит. Для склада например, как мне кажется, лучше использовать одномачтовые телескопические подъемники, а вот на производстве лучше использовать ножничные.
        • Сегодня! FedorDya Cегодня в 03:47 «Ответить»
          Я считаю, что вам лучше купить электрический ножничный подъемник. Насколько я знаю, они надежнее телескопических и большую грузоподъемность имеют. Правда высота подъема обычно меньше, но в принципе бывают модели, способные груз поднять и на 10-12 метров. Вот здесь например такие подъемники купить можно.
          • Сегодня! Surand Cегодня в 03:55 «Ответить»
            Грубо говоря, если вам нужна грузоподъемность, то лучше покупать ножничный подъемник, если высота подъема, то телескопический. И даже не рассматривайте к покупке недорогие подъемники от малоизвестных китайских компаний, они крайне ненадежные.
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