Девочки! Наткнулась на сайте знакомств на брачного афериста. Меня развести ему неудалось, я слишком ушлая :gy: но не сомневаюсь, что развел он на деньги не одну женщину. Представляется Александром, 50лет, фото не показывает, настаивает на личной встрече (хотя я все таки выклянчила фотку ммской))) ) Голубоглазый блондин рост 180-182, стройный, носит очки. Прикидывается крупным бизнесменом (владельцем деревообрабатывающей фабрики, а сам фасад кухни из мдф массивом сосны называет
), вдовцом, мечтающем о семье и готовым любить чужих детей, как своих (прям сразу с первого дня знакомства :gy: ). Вдовец этот якобы сбежал из родного города, т.к. не мог пережить потерю любимой молодой супруги, здесь у него никого нет и сейчас временные трудности с бизнесом. Уже на втором свидании попытался развести меня на 150тыщ :
: Я, канеш, включила дуру и смылась. А он продолжает сидеть на сайте знакомств и искать лохушек.
Так вот, может тут есть пострадавшие от этого красавчега? - я б вам его сдала на растерзание (есть и адрес и телефоны). А в милицию сдавать смысла нет, не пойман-не вор.