Наше агентство занимается разработкой и продвижением бизнеса с 2016 года и за это время
мы выпустили значительное количество веб-проектов, расположились в офисах в Москве и в Иваново.
На данный момент, наши заказчики пользуются услугами аутсорсинга и работают с нами, как с программистами, дизайнерами
и маркетологами в разных проектах.
Наш портал имеет интегрированную партнёрскую программу, а также систему дистрибьютеров, которая подразумевает индивидуальное
сотрудничество с представителями. Нами было принято решение, собрать команду из 10 франчайзи (представителей) в регионах России,
которые получат права на использование корпоративного стиля, техническую поддержку при открытии представительства,
а также штат разработчиков бесплатно!
Откройте собственное представительно в вашем регионе и зарабатывайте за счёт продаж от 10 000 до 80 000 в месяц, без открытия офиса
и финансовых вложений.
С нами, вы построите успешный бизнес на продаже услуг и продуктов нашего агентства.
https://malina.ooo
+7 (4932) 500-554
Telegram: @malinaconsulting
ООО "Малина Консалтинг"
Уведомляем вас о смене платёжных реквизитов и переходе на платёжные решения банка Тинькофф!
Полное наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНА КОНСАЛТИНГ"
Юридический адрес организации 153025, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ, Г ИВАНОВО, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, 12, ОФИС 201
ИНН 3702158925
ОГРН 1163702071752
КПП 370201001
Расчетный счет 40702810910000289179
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корр.счет банка 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
Уважаемые партнёры!
Совсем скоро мы выпустим собственную, первую в мире, легальную криптовалюту (токен) по законам Российской Федерации.
Это первый токен, который можно будет приобрести с помощью банковского перевода, потратить на услуги нашей компании или в проектах - участниках платформы.
Токен с гарантированной ликвидностью, позволит создать интегрированный сервис безопасной сделки в наших маркетплейсах, подключать партнёров к платформе и пользоваться нашими услугами по замороженным ценам (в токенах), независимо от того, когда они будут оказаны.
Первоначальная стоимость токена приравнена к одному часу работы веб-разработчика и оценена на preICO в 11$ или 660 рублей.
Совсем скоро мы создадим отдельную тему, в которой опубликуем информацию о платформе, а пока можете зарегистрироваться на нашем сайте - https://malina.ooo, чтобы первым узнать о начале продаж!