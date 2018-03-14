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    Ср., 14 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Ваш бизнес вместе с Malina Consulting
    • Сегодня! Malina18 Cегодня в 16:35 «Ответить»
      Наше агентство занимается разработкой и продвижением бизнеса с 2016 года и за это время
      мы выпустили значительное количество веб-проектов, расположились в офисах в Москве и в Иваново.
      На данный момент, наши заказчики пользуются услугами аутсорсинга и работают с нами, как с программистами, дизайнерами
      и маркетологами в разных проектах.

      Наш портал имеет интегрированную партнёрскую программу, а также систему дистрибьютеров, которая подразумевает индивидуальное
      сотрудничество с представителями. Нами было принято решение, собрать команду из 10 франчайзи (представителей) в регионах России,
      которые получат права на использование корпоративного стиля, техническую поддержку при открытии представительства,
      а также штат разработчиков бесплатно!

      Откройте собственное представительно в вашем регионе и зарабатывайте за счёт продаж от 10 000 до 80 000 в месяц, без открытия офиса
      и финансовых вложений.

      С нами, вы построите успешный бизнес на продаже услуг и продуктов нашего агентства.

      https://malina.ooo
      +7 (4932) 500-554
      Telegram: @malinaconsulting
      ООО "Малина Консалтинг"
      • Сегодня! Malina18 Cегодня в 16:36 «Ответить»
        Уведомляем вас о смене платёжных реквизитов и переходе на платёжные решения банка Тинькофф!

        Полное наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНА КОНСАЛТИНГ"
        Юридический адрес организации 153025, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ, Г ИВАНОВО, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, 12, ОФИС 201
        ИНН 3702158925
        ОГРН 1163702071752
        КПП 370201001
        Расчетный счет 40702810910000289179
        Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
        Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
        Корр.счет банка 30101810145250000974
        ИНН банка 7710140679
        БИК банка 044525974

        Подключите расчетный счёт и к вашему бизнесу!
        https://www.tinkoff.ru/business/?invite_code2=oezgpjnb - ссылка для наших партнёров
        • Сегодня! Malina18 Cегодня в 18:22 «Ответить»
          Уважаемые партнёры!
          Совсем скоро мы выпустим собственную, первую в мире, легальную криптовалюту (токен) по законам Российской Федерации.

          Это первый токен, который можно будет приобрести с помощью банковского перевода, потратить на услуги нашей компании или в проектах - участниках платформы.

          Токен с гарантированной ликвидностью, позволит создать интегрированный сервис безопасной сделки в наших маркетплейсах, подключать партнёров к платформе и пользоваться нашими услугами по замороженным ценам (в токенах), независимо от того, когда они будут оказаны.

          Первоначальная стоимость токена приравнена к одному часу работы веб-разработчика и оценена на preICO в 11$ или 660 рублей.

          Совсем скоро мы создадим отдельную тему, в которой опубликуем информацию о платформе, а пока можете зарегистрироваться на нашем сайте - https://malina.ooo, чтобы первым узнать о начале продаж!

          С любовью, Malina Digital Platform
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