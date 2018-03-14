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    Ср., 14 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Высшее образование в Германии
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 13:50 «Ответить»
      Немецкое качество в приоритете во многих сферах, и образование в Германии — ещё одно тому подтверждение. Рейтинговые международные университеты, высокие стандарты обучения, выбор специальностей, который удовлетворит любого, и никаких вступительных экзаменов — похоже на сказку. Но это реалии для тех, кто желает получить высшее образование в Германии и в придачу диплом, которому позавидуют все конкуренты на высокооплачиваемые вакансии. Если раньше об учёбе в европейских странах можно было только мечтать, то нынешние условия поступления позволяют стать студентом зарубежного вуза каждому, кто знает иностранный язык и имеет хорошие баллы в аттестате. А после окончания учёбы не составит труда найти работу, а может и остаться здесь жить.
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