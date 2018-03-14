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    Ср., 14 марта 2018г.
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    Тема: Отель в Краснодарe
    • Vorgyll Вчера в 23:51 «Ответить»
      Еду в командировку, в Краснодар . Подскажите пожалуйста отличный отель, желательно в центре. Очень надеюсь, на ваши советы уважаемые друзья, которые с нетерпением жду.
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