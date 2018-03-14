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    Ср., 14 марта 2018г.
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    Тема: Проблемы с автомобилем.
    • FedorDya Вчера в 22:09 «Ответить»
      Автомобиль (RAV4) почему-то стал плохо заводиться по утрам, уже несколько раз приходилось прикуривать за последние две недели. Как считаете, может быть стоит поменять аккумулятор?
      • New! Surand Вчера в 22:22 «Ответить»
        Ну вообще это нормально в таких погодных условиях. Хотя если вы поставите более мощный аккумулятор, то вполне возможно, что больше подобных проблем не будет. Ну либо можно ПЗУ купить.
        • New! Teterom Вчера в 22:39 «Ответить»
          Не факт, что дело в аккумуляторе, так что я рекомендую вам в сервис съездить на диагностику, пусть там проверят состояние электросети автомобиля вашего. И тогда уже станет понятно, аккумулятор менять нужно или что-то другое.
          • New! Froinivim Вчера в 22:49 «Ответить»
            Я в начале зимы столкнулся точно с такой же проблемой. В итоге поменял аккумулятор и всю зиму никаких проблем нет, машина всегда нормально заводится. Так что вам и правда стоит АКБ поменять. Какой аккумулятор на Тойота РАВ 4 ставить, вы вот здесь узнать можете. Просто из-за климата нашего, АКБ иногда достаточно быстро свой ресурс вырабатывают.
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