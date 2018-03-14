Не факт, что дело в аккумуляторе, так что я рекомендую вам в сервис съездить на диагностику, пусть там проверят состояние электросети автомобиля вашего. И тогда уже станет понятно, аккумулятор менять нужно или что-то другое.
Я в начале зимы столкнулся точно с такой же проблемой. В итоге поменял аккумулятор и всю зиму никаких проблем нет, машина всегда нормально заводится. Так что вам и правда стоит АКБ поменять. Какой аккумулятор на Тойота РАВ 4 ставить, вы вот здесь узнать можете. Просто из-за климата нашего, АКБ иногда достаточно быстро свой ресурс вырабатывают.