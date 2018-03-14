Очень рада что нашла такой сайт как http://crypto-mining.ru/obmenniki-kriptovalyut.html Список с обменниками криптовалют достаточно большой, вся нужная информация хорошо подана. Так же смогла понять, как работают обменники, и почему цены так меняются. Благодарна за работу сайта!
Да, согласен, нужно аккуратным с этим делом быть
Особенно если сбережения большие))
Вот тут https://1ethereum.ru/ советую поискать, подобрать подходящий
Вообще сайт хороший, кстати, и для других целей. Там много аналитики, много информации полезной)