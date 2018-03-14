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    Ср., 14 марта 2018г.
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    Тема: Обменник криптовалют
    • Tarada Вчера в 20:44 «Ответить»
      Ребят подскажите где найти проверенный обменник? может кто уже пробовал через него обменивать.
      • Hann Вчера в 20:49 «Ответить»
        Очень рада что нашла такой сайт как http://crypto-mining.ru/obmenniki-kriptovalyut.html Список с обменниками криптовалют достаточно большой, вся нужная информация хорошо подана. Так же смогла понять, как работают обменники, и почему цены так меняются. Благодарна за работу сайта!
        • New! Pechkin Вчера в 22:54 «Ответить»
          Да, согласен, нужно аккуратным с этим делом быть
          Особенно если сбережения большие))
          Вот тут https://1ethereum.ru/ советую поискать, подобрать подходящий
          Вообще сайт хороший, кстати, и для других целей. Там много аналитики, много информации полезной)
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