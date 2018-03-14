Возможно, ли с плохой кредитной историей получить в банке кредит без отказа или это почти не реально на сегодняшний день? Раньше имел проблемы с погашением кредита, просрочки и так далее, а теперь вновь понадобились деньги.
35.1. Людям, в которых были просрочки по кредитам, больше отказывают, чем тем, у кого их не было. Но все-таки плохая кредитная история не означает, что вам откажут. Есть банки, которые на это не обращают внимания. Вот, например, список банков, которые, скорее всего, выдадут вам кредит с плохой кредитной историей http://kreditkarti.ru/banki-kotoryie-day...z-isklyucheniya