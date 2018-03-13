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    Вт., 13 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: бурение скважины
    • Сегодня! Вадим Крудс Cегодня в 13:49 «Ответить»
      кто себе уже делал скважину на улице? К кому надо обратится чтоб занялись бурением и обустройством
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