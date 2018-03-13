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    Вт., 13 марта 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Высшее образование в США - стань студентом Лиги плюща
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 12:59 «Ответить»
      Одним из лучших способов заложить фундамент успешного будущего является высшее образование в США. Со своими мечтами и надеждами в Америку ежегодно прилетает более полумиллиона студентов-иностранцев. То есть практически каждый пятый студент приехал из-за границы.
      Система высшего образования в США отличается гибкостью, что является её весомым преимуществом. Студенты получают глубокие теоретические и практические знания, а после завершения обучения становятся востребованными специалистами в своём направлении. В перечне не так уж много обязательных дисциплин, акцент сделан преимущественно на специализированные курсы.
      Поступить в вуз США на бакалавриат можно сразу после школы, аттестата о полном среднем образовании будет достаточно. При зачислении учитываются результаты языкового теста (чаще всего TOEFL или IELTS), а также необходимо сдать вступительные экзамены (SAT или ACT).
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/course/ssha/
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