Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 13 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 45 посетителей
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Понадобилась новая щётка для мытья окон. Какую лучше купить?
    • demko12 Вчера в 22:54 «Ответить»
      Понадобилась новая щётка для мытья окон. Какую лучше купить?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 01:46 «Ответить»
        Разумнее всего будет, безусловно, приобрести щётку для мытья окон с двух сторон, которая работает на неодимовом магните. Сделать это Вы, при желании, можете на этом сайте http://windex.com.ua/ . Такой щёткой будет работать максимально комфортно.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода