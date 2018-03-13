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    Вт., 13 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Крепеж.
    • Tamavil Вчера в 19:47 «Ответить»
      Где в Москве можно заказать большую партию крепежных изделий (крепежные пластины, саморезы, шурупы и т.д.)? Причем желательно, чтобы в магазине можно было получить скидку оптовую.
      • Froinivim Вчера в 19:55 «Ответить»
        Вам нужно искать каких-то крупных поставщиков крепежа. Причем мне кажется, что в Москве должно быть много компании, которые занимаются поставками крепежных изделий.
        • Useyaryl Вчера в 20:05 «Ответить»
          Мне сейчас нужно перфорированный крепеж закупить в достаточно больших количествах, и я нашел пока только вот этот магазин - http://krepej.com/perforirovany_krepej . Думаю, что в итоге у них и закажу. Если у них есть все, что вам нужно, можете тоже в этом магазине заказ оформить. Скидки оптовые есть у них, правда о размере скидок на сайте никакой информации нет.
          • Fades Вчера в 20:12 «Ответить»
            У меня своя компания строительная, и мы крепеж заказываем из Китая. Цены очень низкие, при этом качество неплохое. Правда есть один большой минус - доставку всегда приходится ждать достаточно долго.
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