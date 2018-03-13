Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 13 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 48 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Выбор врача
    • Zinadin Вчера в 18:24 «Ответить»
      Подскажите сервис подбора врача для консультации и определиения цены? Нужен хороший врач за умеренную цену?
      • Lazik665 Вчера в 23:52 «Ответить»
        по цене )) странно, ето же не товар, доктора по отзывах нужно выбирать, и по личному опыту, как то так )
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода