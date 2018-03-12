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    Пн., 12 марта 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Предложения на грузоперевозки из Европы
    • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 11:51 «Ответить»
      Нужны отзывы, о фирмах которые занимаются грузоперевозками из Европы в Россию.
      Главная цель в том чтоб определится с тем какую фирму выбрать для того чтоб перевести партию груза, из завода в Польше в Россию (Москва).
      У кого имеется опыт в этом деле, выскажитесь пожалуйста по этому поводу, кто даст советы по поводу выбора фирмы.
      • Сегодня! Сицилия Cегодня в 12:42 «Ответить»
        Вам лучше всего поискать предложения от европейских фирм, выйдет поставка дешевле нежели чем обращаться в российские фирмы.
        • Сегодня! Нэфф Cегодня в 12:54 «Ответить»
          Возможно вам стоит поискать в поисковой выдачи предложения, далее уже на сайтах отзывов оценивать мнение народа о тех или иных фирмах, ну и далее уже делать свой верный выбор.
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